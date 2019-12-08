Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче домашней серии чемпионата КХЛ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли сегодня ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:5 (2:2, 0:2, 0:1). Таким образом "зубры" потерпели 22-е поражение в 36-ти играх турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда уверенно начала матч против одного из лидеров КХЛ, который планомерно повел атаки на ворота минчан. Впрочем, "зубры" быстро приноровились к действиям "армейцев", пытаясь добиться своего на контратаках.

Первыми счет открыли гости. Роман Дюков получил две минуты за задержку соперника. Две минуты игроки ЦСКА старались распечатать ворота минчан, однако своего они добились лишь после того как защитник вернулся на площадку. На 5-й минуте встречи отличился Максим Мамин.

Затем началась серия удалений хоккеистов ЦСКА, чем восспользовался на девятой минуте встречи финский легионер "Динамо" Теему Пулккинен, которому ассистировал Райан Спуннер. На 12-й минуте матча "зубры" и вовсе вышли вперед. На сей раз большинство реализовал Франсис Паре. И вновь ассистентом выступил Райан Спуннер.

Впрочем, через три с небольшим минуты гости сравняли счет. Константин Окулов завершил старания своих партнеров по команде.

Перерыв не пошел на пользу "зубрам", которые в начале второго периода с разницей меньше чем в две минуты пропустили два выпада "армейцев".

Сначала отличился Максим Мамин, а затем неожиданным броском оставил не у дел Юнаса Энрота Максим Шалунов.

Тренерский штаб "Динамо" принял решение заменить шведского голкипера на Михаила Карнаухова. Однако он также не оставил ворота "зубров" в неприкосновенности. На старте третьего периода очередную шайбу в ворота минчан забросил Марио Кемпе. Впрочем, дважды белорусский вратарь свою команду выручил, совершив отличные сэйвы.

В оставшееся до финальной сирены время "Динамо" старалось изменить ситуацию на льду, однако попытки подопечных Крэйга Вудкрофта избежать шестого подряд поражения успехом не увенчались.-0-

Фото Дениса Костюченко