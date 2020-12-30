Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижнекамскому "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ. Команда из Татарстана оказалась сильнее со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Потерпевший до этого матча девять поражений кряду "Нефтехимик" с самого начала матча дал понять, что рассчитывает на завершение печальной серии. Гости опасно атаковали ворота Доминика Фурха, который раз за разом спасал свои владения от наседающих "волков". В свою очередь "зубры" старались перехватить инициативу, но попытки носили несколько сумбурный характер. Тем не менее именно динамовцы открыли счет. Сначала игроки "Нефтехимика" нарушили численный состав, и на скамейку штрафников отправился Андрей Чивилев. В меньшинстве оборона гостей дала сбой. На 15-й минуте Шейн Принс оказался на пятаке перед воротами без опеки и не промахнулся, отправив со второй попытки шайбу в ворота Евгения Иванникова.

Второй период минчане начали в большинстве, но дивидендов из этого не извлекли. А вот "Нефтехимик", оказавшись в полном составе, своего шанса не уступил. Булат Шафигуллин первым оказался на отскоке шайбы от вратаря "Динамо" и спокойно отправил ее в ворота без сопротивления защитников белорусского клуба. Минчане не опустили руки и на 28-й минуте смогли забросить трудовой гол. У "зубров" отличился Максим Сушко, заработавший четвертый результативный балл за сезон. Увы, не прошло и двух минут, как счет вновь сравнялся.

Защитники "Динамо" не разобрались у своих ворот, и Александр Брынцев поразил ворота белорусской команды. На этом гости не остановились, воспользовавшись своими шансами на взятие ворот. Сначала отличился Александр Осипов. Затем еще более упрочил преимущество волков Либор Гудачек. Словак с острого угла попал в конек вратаря "зубров", и шайба вновь оказалась в воротах минчан.

Третий период прошел в попытках динамовцев изменить ход встречи. Роман Еременко даже оформил голевой дубль, сравняв счет. Но за 38 секунд до финальной сирены Марат Хайруллин оформил победу "волков". Крэйг Вудкрофт снял с игры вратаря, однако этот шаг дивидендов не принес.-0-