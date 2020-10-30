30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ. Первая игра выездной серии завершилась со счетом 3:6 (2:1, 1:1, 0:4) не в пользу команды Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период проходил с преимуществом минчан, которые проводили много времени в чужой зоне. Хозяева площадки отвечали острыми контратаками. Один из таких выпадов завершился на 9-й минуте матча голом Джастина Клуса. К чести белорусской дружины, она не сложила руки и продолжила давление на ворота "оленей".

Нижегородцы попытались сбить атакующий пыл соперников в том числе и при помощи нарушений правил. На 12-й минуте встречи, играя в большинстве, "зубры" смогли отыграться. Отличился Роб Клинкхаммер, которому ассистировали Брэндон Козун и Бреннан Менелл. Прошло меньше минуты, и Райан Спунер вновь реализовал большинство, выведя подопечных Крэйга Вудкрофта вперед.

В начале второго периода минчане еще больше укрепили свое преимущество. Вновь при игре в большинстве свою вторую шайбу в этой встрече забросил Роб Клинкхаммер.

Увы, сохранить преимущество команде из белорусской столицы не удалось. Сначала Остин Брэйди на 30-й минуте матча сократил отставание в счете, а после второго перерыва Семен Дер-Арнучинцев, дважды Сергей Гончарук и Джастин Клус, также оформивший голевой дубль, установили окончательный счет встречи не в пользу "зубров".

Следующий матч гостевой серии минчане проведут 1 ноября в Ярославле против местного "Локомотива", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка.-0-