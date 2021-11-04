4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ. Противобоство на льду КРК "Нагорный" завершилось со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что минчане отправились на двухматчевую выездную серию без 13 игроков основного состава. Причиной такого решения руководства "Динамо" стал вирус, который подхватили игроки "зубров".

Неудивительно, что минчане не стали форсировать события. Первый период матча прошел с минимальным количеством опасных моментов, однако небольшое преимущество было за хозяевами льда. Так что их шайба на девятой минуте выглядела вполне логично. Минчане играли в меньшинстве после нарушения численного состава. Нижегородцы вошли в зону и разыграли эффектную комбинацию - Ивану Чеховичу ассистировали Артур Тянулин и Кенни Агостино.

Динамовцы продолжили играть от обороны, уповая на контратаки. В одной из них опасно бросал по воротам "Торпедо" Илья Усов. К сожалению для болельщиков "зубров", цели он не достиг.

Во втором периоде минчане постарались сделать все возможное, чтобы сравнять счет. Опасно атаковали ворота соперников Артем Демков, Кирилл Воронин и Илья Усов. Причем в случае с двумя последними игроками минской команды это были выходы один на один с вратарем "автозаводцев".

Но в итоге минчане пропустили вторую шайбу. На 31-й минуте матча "Торпедо" вновь удалась отличная комбинация, которую начал Теодор Леннстрем, продолжил Энди Миле, а завершил Дамир Жафяров.

Заключительную двадцатиминутку команды начали весьма активно, шайба практически не задерживалась в центральной зоне. Владимир Алистров нарушил правила, отправившись "отдыхать" на две минуты за подножку. Игра в большинстве хозяевам удалась. На 44-й минуте Иван Чехович оформил голевой дубль. Уроженец Екатеринбурга оказался в нужное время в нужном месте после дальнего броска своего товарища по команде Артура Тянулина. Еще один балл за результативность заработал Зият Пайгин, начавший атаку "автозаводцев".

Несмотря на эту неприятность, минчане не оставляли попыток отыграться. Однако постепенно торпедовцы перехватили инициативу и заставили динамовцев ошибаться, нарушая правила. На 53-й и 54-й минутах отправились в бокс для штрафников Адам Альмквист и Артем Демков соотвественно. В ситуации 5 на 3 нижегородцы не упустили возможность, чтобы еще больше огорчить болельщиков "зубров". Иван Чехович сделал хет-трик, сориентировавшись на пятаке возле ворот "Динамо", и оформил окончательный счет встречи.-0-