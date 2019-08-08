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Хоккеисты минского "Динамо" уступили одноклубникам из Москвы на турнире в Нижнем Новгороде

Спорт 08.08.2019 | 17:39
Во время матча. Фото ХК "Динамо" (Москва)
Во время матча. Фото ХК "Динамо" (Москва)

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили одноклубникам из Москвы со счетом 1:4 на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперники "зубров" увереннее использовали моменты в нападении. Счет в матче был открыт на 33-й минуте после точного броска игрока московского "Динамо" Даниила Тарасова. Под занавес второго периода минчанам удалось разыграть большинство. Голом отметился Игорь Мартынов, но спустя минуту легионер москвичей Юусо Хиетанен вывел российский клуб вперед.

В заключительные двадцать минут "зубры" позволили Даниилу Тарасову сделать голевой дубль - 3:1, а затем втроем выстояли против пятерки соперников. Подопечные Крэйга Вудкрофта вскоре получили шанс на реализацию большинства, но не смогли им воспользоваться. Четвертую шайбу у москвичей забросил Егор Попов.

В первом туре хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Хумо" из Ташкента (6:3), а третий матч в Нижнем Новгороде белорусский клуб проведет 10 августа против нижегородского "Торпедо".

После возвращения из России "зубры" выступят в решающем раунде розыгрыша Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, с 20 по 25 августа в Риге примут участие в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Анатолия Тарасова. Первый матч минчане проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика".-0-

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Теги
турнир, хк Динамо-Минск, хоккей
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