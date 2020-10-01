Хоккеисты минского "Динамо" уступили одноклубникам из Риги в матче чемпионата КХЛ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили одноклубникам из Риги в гостевом матче чемпионата КХЛ. Итоговый счет был установлен в серии послематчевых бросков - 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого периода прошло с преимуществом рижан, которые, впрочем, из нескольких опасных атак дивидендов не извлекли. Постепенно минчане начали теснить соперников и перехватили инициативу. Незадолго до перерыва это преимущество хоккеисты из столицы Беларуси оформили в заброшенную шайбу. В рядах латвийцев ошибся с передачей Мэттью Майоне, и Роман Горбунов использовал выход один на один.

После перерыва команды ускорились, стараясь не задерживаться в средней зоне. Первыми из такой игры извлекли пользу минчане. Артем Демков подставил клюшку под бросок Владислава Еременко, и Илья Проскуряков был бессилен второй раз за матч.

Однако рижане не думали сдаваться, и это привело к удалениям в стане минчан, не всегда успевавших за действиями хозяев льда.

Рижане играли в большинстве, когда Павел Чернов вернул интригу в ход встречи, поразив дальний угол ворот Доминика Фурха. Впрочем, радовались хозяева льда недолго. Артем Демков уверенно замкнул передачу Райана Спунера с левого фланга, оформив дубль. Однако на этом команды не остановились. Незадолго до сирены на второй перерыв Мэттью Майоне вновь реализовал большинство своей команды, огорчив чешского голкипера "зубров" и реабилитировавшись за голевую ошибку в первом периоде.

Минчане аккуратно начали заключительный период матча, отдав инициативу соперникам и поплатившись за это. В концовке поединка тренер латвийской команды Петрис Скудра снял с игры вратаря. Рижане заперли соперников в их зоне, и Глеб Прохоренков забросил третью шайбу для рижан. В овертайме рисунок игры сохранился. Минчане оказались в меньшинстве после нарушения численного состава, но соперники этой возможностью не воспользовались и сами нарушили правила. Впрочем, минчане также из большинства пользу не извлекли. Судьба поединка решилась по буллитам. Победный бросок на счету российского легионера рижан Павла Чернова.

Таким образом, динамовцы не добились седьмой виктории кряду по ходу турнира. Отметим, что в столице Латвии команду в качестве главного тренера вывел на лед Дмитрий Басков. У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба "зубров" тесты показали положительный результат на коронавирус. Это cделало невозможным их участие в матче.

Поражением завершив вторую выездную серию, "зубры" возвращаются домой. Седьмого октября минчане на домашнем льду примут команду "Сочи", которой руководит белорусский специалист Александр Андриевский. Девятого октября динамовцам будет противостоять "Кунлунь Ред Старз". Затем "бело-синих" ждут еще две встречи на домашнем льду - 11-го октября с рижским "Динамо", а 16-го октября - с "Локомотивом" из Ярославля.-0-