2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили омскому "Авангарду" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу подопечных Боба Хартли со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды играли с оглядкой на собственные ворота, больше думая об обороне, нежели о создании голевых моментов. Впрочем, опасные ситуации все же во владениях вратарей обеих дружин возникали достаточно часто. Отметим, что в ряде эпизодов весьма заметную роль в игре омичей играли белорусские хоккеисты Андрей Стась и Кирилл Готовец. После броска последнего Доминику Фурху пришлось потрудиться, чтобы отвести угрозу. Так или иначе, но до перерыва счет так и не изменился.

Ближе к экватору второго периода команды ускорились. В игре перестали появляться многочисленные перерывы, которые мешали целостному восприятию происходящего на льду. На 29-й минуте мог открыть счет Бреннан Менелл, однако вратарь "Авангарда" был начеку и отвел опасность от ворот "ястребов". Ответом стал эпизод на 36-й минуте. Свое веское слово сказал форвард омского клуба Рид Буше. Он откликнулся на пас из-за ворот, выкатился на убойное расстояние и заставил Доминика Фурха капитулировать. Минчане предприняли несколько атак, чтобы отыграться, но счет изменить не удалось.

Третий период минчане начали в меньшинстве, получив наказание за нарушение численного состава. Этот шанс "ястребы" использовали весьма эффектно. На 41 й минуте игры Корбан Найт удвоил преимущество своей команды неотразимым броском с ближней дистанции. Однако и на этом злоключения минчан не закончились.

На 52-й минуте встречи Клим Костин остроумным пасом на Сергея Толчинского поменял фронт атаки своей дружины. Потом последовала передача на Корбана Найта, притаившегося на пятаке перед воротами динамовцев. Канадец не промахнулся и оформил голевой дубль. "Зубры" ответили голевой атакой на 56-й минуте. В большинстве отличился Роб Клинкхаммер, которому ассистировали Бреннан Менелл и Шейн Принс. Увы, большего минчанам добиться не удалось.-0-