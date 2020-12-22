Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ. Игра в столице Башкортостана завершилась не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта со счетом 3:8 (0:0, 1:3, 2:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если в первом периоде, несмотря на обоюдоатакующий хоккей в исполнении игроков двух команд, шайб заброшено не было, то после первого перерыва команды порадовали любителей хоккея четырьмя взятиями ворот. Минчане смогли открыть счет. На 21-й минуте отличился Роман Горбунов, который вышел один на один с вратарем "Салавата" после отличного паса Степана Фальковского. Эта шайба раззадорила хозяев площадки, которые устроили осаду ворот Дэнни Тэйлора.

Страж ворот минчан несколько раз выручил свою команду, однако на 24-й минуте Cакари Маннинен после передач Александра Кадейкина и Филипа Ларсена сравнял счет. Прошло еще менее минуты встречи - и новобранец "Салавата Юлаева", игрок сборной Беларуси Джефф Платт вывел свою новую команду вперед. Цифры на табло не остудили атакующий пыл уфимцев, которые забросили и в третий раз благодаря мастерству Маркуса Гранлунда (33-я минута).

Перерыв не пошел на пользу "зубрам", которые в третьем периоде с интервалом менее чем в две минуты пропустили еще трижды. Упрочили преимущество своей дружины над "Динамо" Михаил Науменков, Сакари Маннинен и Артем Пименов. Гости не смирились с поражением и постарались изменить ход матча. Брэндон Козун на 48-й минуте сократил счет матча. Затем Владимир Алистров забросил свою первую шайбу в КХЛ, оформив третье взятие ворот "Салавата". Однако эта шайба не стала последней. Хоккеисты "Салавата" Владимир Жарков и Эдуард Гиматов с близкого расстояния заставили капитулировать Дэнни Тэйлора еще дважды, установив окончательный счет встречи.-0-