Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане, не собираясь уступать соперникам, начали очень активно. Однако до бросков с их стороны дело какое-то время не доходило. Тогда как хозяева льда сначала атаковали от синей линии, но шайба прошла выше ворот. Затем Алексея Колосова побеспокоили Евгений Лисовец и Александр Кадейкин, но голкипер минчан был на высоте. У "зубров" опасно воротам Юха Метсолы угрожали Тайлер Граовац и Владислав Еременко.

Ближе к середине первого периода лидеры атак "Салавата" заставили минчан играть вторым номером. Напряжение у ворот минчан нарастало. Дважды мог отличиться игрок сборной Беларуси в составе команды из Уфы Джефф Платт. Еще один момент не использовал Маркус Гранлунд. Белорусская команда ответила броском Романа Горбунова. Так или иначе, но зрители заброшенных шайб до конца периода так и не увидели.

Второй период "зубры" начали весьма активно. Сначала опасно угрожал воротам Юха Метсолы Тэйлор Бек, затем в стойку ворот попал Мальте Стремвалль. Автором третьего перспективного эпизода у ворот уфимцев стал Якуб Крейчик. Чех классно бросил с кистей, но финский голкипер "Салавата Юлаева" был начеку.

Хозяева льда ответили результативным выпадом Маркуса Гранлунда, которому ассистировал Теему Хартикайнен. Динамовцы пытались что-то придумать впереди, чтобы сравнять счет, но хоккеисты "Салавата Юлаева" разрушали все замыслы минчан, стараясь запереть их в зоне у ворот Алексея Колосова.

В третьем периоде минчане сразу же остались в меньшинстве. Но попытки "Салавата" извлечь пользу из численного преимущества были тщетными, хотя несколько раз Алексей Колосов спас свою команду. Затем динамовцам удалось отодвинуть игру на чужую половину площадки. Но соперники грамотно оборонялись, выжимая нападающих "зубров" к бортам.

После паузы "Салават" вновь насел на ворота Алексея Колосова. Броски следовали один за другим, но белорусский голкипер играл надежно.

Незадолго до финальной сирены динамовцы получили право сыграть в большинстве. Но хозяева отбили все попытки минчан сравнять счет. Время на спасение таяло. В концовке "зубры" оказались в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Тут же Сакари Маннинен едва не поразил ворота Алексея Колосова, попав в штангу.

Тренеры "Динамо" рискнули, выпустив шестого полевого игрока. Но исправить ситуацию не получилось. Таким образом, уфимская дружина одержала седьмую победу в семи матчах на старте чемпионата КХЛ.-0-