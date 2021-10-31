Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5 (2:2, 0:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже после стартового вбрасывания минчане оказались в роли отыгрывающихся. Динамовцы завладели шайбой, но упучтили ее в своей зоне. Этим восспозовался Маркус Гранлунд, поразивший дальний угол ворот Патрика Рыбара.

У "зубров" дважды опасно бросал по воротам гостей Сергей Сапего, но вратарь "Салавата" на этот раз сыграл надежно. Постепенно, гости белорусской столицы захватили инициативу и продолжили оказывать давление на оборону "Динамо".

На девятой минуте матча это привело ко второму голу в ворота минчан. Отличился игрок сборной Беларуси Джефф Платт. После броска со средней дистанции Патрик Рыбар не зафиксировал шайбу и форвард уфимского клуба не промахнулся с метровой дистанции.

Подопечные Крэйга Вудкрофта сократили разницу в счете чуть более чем через минуту игрового времени. Адам Альмквист поразил правый верхний угол ворот Юхо Метсолы точнейшим бросоком. Но жто было еще не все.

Команды обменивались острыми выпадами. Во время одной из смен хоккеисты "Салавата Юлаева" нарушили численный состав и остались в меньшинстве. Динамовцы мастерски восспозовались этой ситуацией. Павел Варфоломеев получил пас с синей линии от Лукаса Бенгтссона, выдержал гроссмейстерскую паузу и сравнял счет бросоком с острого угла. Случилось это на 17-й минуте поединка.

Во втором периоде большинство уже использовали игроки "Салавата". На 23-й минуте игры Сакари Маннинен заставил капитулировать Патрика Рыбара бросоком с дальней дистанции.

Хозяева льда ответили опасной атакой в исполнении Тайлера Граоваца. Оказавшись в выгодной ситуации он промедлил с бросоком и его успел накрыть Евгений Лисовец.

Матч продолжился в рваном темпе, с обилием пауз. Небольшое преимущество было на стороне гостей. На опасные моменты Александра Кадейкина, Джеффа Платта, Алексея Пустозерова и Сакари Маннинена, "зубры" ответили выпадами Дениса Мосалева и Мальте Стремвалля. Но до второго перерыва счет остался прежним.

Заключительный период начался с удаления Сергея Сапего задержку соперника руками. Минчане практически отбились, но незадолго до появления пятого хоккеиста на льду "Салавату" удалось провести образцовую атаку, результатом которой стала шайба Данила Башкирова, вовремя оказавшего на пятаке перед чужими воротами.

Впрочем, вскоре уфимский клуб ответил любезностью на любезность. Григорий Панин покинул лед после подножки и на 45-й минуте Маттиас Теденбю, которому помогли Тайлер Граовац и Адам Альмквист, сократил отставание в счете от гостевой дружины. Это восьмой нол шведского нападающего минского "Динамо".

Ближе к экватору третьего периода минчане смогли обосноваться в чужой зоне, предпочитая разыгрывать шацбу до верного. Уфимцы приняли такие условия хозяев льда, стараясь сбить темп матча неспешной перепасовкой на своей половине льда.

Ближе к финальной сирене команды начали действовать на встречных курсах, обмениваясь острыми эпизодами у ворот друг друга. Динамовцы получили отличный шанс чтобы сравнять счет после удаления Филипа Ларсена за подножку, но осада ворот Юхо Метсолы результатов не принесла.

На последней минуте минчане сняли с игры вратаря и пропустили шацбу в пустые ворота. Окончательный счет встречи установил Динар Хафизулин. -0-