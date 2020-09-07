Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче домашней серии чемпионата КХЛ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Поединок на "Минск-Арене" завершился в пользу подопечных Томи Лямся - 4:3 (2:2, 2:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый период матча получился зрелищным и результативным. Любители хоккея увидели четыре заброшенные шайбы. Вновь, как и в матче с "Барысом", счет открыли минчане. "Зубрам", игравшим в большинстве, удалась отличная атака. Усилия партнеров по команде кистевым броском завершил Алексей Протас.

На восьмой минуте игры настала очередь для поздравлений Шейна Принса, который эффектным броском поразил девятку ворот "Салавата Юлаева".

Впрочем, команда из Уфы сдаваться не собиралась. На 11-й минуте Маркус Гранлунд, получив выверенный пас, отыграл одну шайбу. А на 17-й минуте игроки "Салавата Юлаева" и вовсе сравняли счет. Грубо ошибся Бреннан Меннел, пас которого перехватил Петр Хохряков, отправивший вторую шайбу в сетку ворот чешского голкипера "Динамо".

Вторая треть поединка также прошла в обоюдных атаках команд. В составе "Динамо" могли отличиться Артем Демков, Степан Фальковский и Илья Усов. Но выгоду из такого хоккея извлекли гости. Сначала Маркус Гранлунд забросил свою вторую шайбу в матче, воспользовавшись точной передачей Теему Хартикайнена. Затем гости четко разыграли большинство, и Михаил Воробьев с острого угла забросил четвертую шайбу в ворота минчан.

В третьем периоде динамовец Артем Демков броском в одно касание сократил разницу в счете. Однако большего минчанам добиться не удалось.

После поединка с уфимцами белорусскую команду в КХЛ ждет еще одна встреча на домашней площадке. 9 сентября в 19.30 "зубры" выйдут на лед "Минск-Арены" против казанского "Ак Барса". Первый выездной матч команда Крэйга Вудкрофта проведет в Москве со "Спартаком" (13 сентября). Затем ее ждет гостевой поединок с подмосковным "Витязем" (15 сентября).-0-

Фото Андрея Покумейко