Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Северстали" в матче чемпионата КХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили череповецкой "Северстали" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:2 (0:0, 0:0, 1:1,0:1) не в пользу "зубров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении двух периодов соперничающие дружины не могли огорчить вратарей друг друга, хотя моментов как у минчан, так и у череповчан хватало. Однако игроки обороны переигрывали хоккеистов группы атаки соперников.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. Когда казалось, что овертайма не избежать, защитник "Северстали" Шон Лалонд переиграл Алексея Колосова броском от синей линии.

Минчане бросились отыгрываться, однако опасные моменты у ворот "зубров" продолжали возникать регулярно.

В одном из эпизодов игрок сборной Беларуси Владислав Кодола обыграл всю защиту минской дружины, однако попал в штангу.

Ближе к финальной сирене минчане смогли отодвинуть игру от своих ворот, но до опасных бросков дело не доходило.

В концовке поединка минчане рискнули и сняли с игры вратаря. Генеральный штурм сработал, "динамовцы" сравняли счет. Отличился Егор Шарангович.

Овертайм начался с атак "Северстали". Одна из них, к сожалению минских любителей хоккея, завершилась взятием ворот "зубров". Шайбу в ворота Алексея Колосова забросил Владислав Провольнев.

Таким образом, "Динамо-Минск" потерпело пят кряду неудачу в чемпионате КХЛ. Следующий матч минчан намечен на 28 октября. Соперниками команды Крэйга Вудкрофта станут рижские одноклубники.-0-