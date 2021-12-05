Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Игра закончилась в овертайме со счетом 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Крэйга Вудкрофта повели в счете уже на второй минуте матча. Тайлер Граовац с острого угла поразил ворота Максима Третьяка. В роли ассистентов канадского легионера "зубров" стали Владимир Алистров и Адам Альмквист. "Леопарды" попытались отыграться, стараясь напрягать оборонительные порядки соперников и на шестой минуте это им удалось после того как площадку на две минуты покинул Владимир Алистров за толчок клюшкой.

Сочинцам удалось разыграть комбинацию, которая привела к голу Василия Глотова. Однако на этом хоккеисты команды из города на Черноморском побережье не остановились. Сочинцы извлекли пользу после наказания за нарушение численного преимущества. Минчане оказавшиеся в большинстве действовали несколько академично и в итоге упустили разящую контратаку. Старания партнеров завершил экс-игрок минской "Юности" Дмитрий Колготин на 10-й минуте, огорчивший Патрика Рыбара

К радости болельщиков "зубров", их любимцы не стали тушеваться. Прошло чуть более минуты и Лукас Бенгтссон точным броском восстановил паритет, оказавшись самым расторопным на пятаке перед воротами Максима Третьяка, не сумевшего помочь своему клубу.

Пропустив шайбу сочинцы начали игру первым номером. Минчане впрочем, удачно оборонялись, не позволяя соперникам хозяйничать в зоне перед воротами словацкого голкипера "Динамо".

Во втором периоде минчане действовали несколько динамичнее соперников, однако забросили лишь однажды. На 29-й минуте встречи Маттиас Теденбю вколотил шайбу в ворота с близкого расстояния. Тут же мог увеличивать счет Сергей Сапего, но Максим Третьяк в который уже раз за встречу выручил свою команду.

Когда казалось, что вторая треть матча завершится с голевым преимуществом минчан, сочинцам, до этого не раз промахивавшимся с выгодных положений удалась результативная атака. На 40-й минуте Василий Глотов оформил дубль, воспользовавшись "ассистом" Ивана Мищенко.

В третьем периоде команды не спешили рисковать, стараясь в первую очередь думать об обороне. Так что, игра не изобиловала опасными моментами. Закономерно, что она перешла в овертайм.

Дополнительное время прошло с преимуществом минчан, однако победу праздновали хозяева льда. Решающую шайбу забросил Джей Си Лайпон, отправивший победную шайбу в ворота Патрика Рыбара. -0-