Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Торпедо" на турнире в Нижнем Новгороде

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Торпедо" со счетом 2:6 на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третий матч соревнований для белоруской команды получился напряженным и с большим количеством удалений. Подопечные Крэйга Вудкрофта (главный тренер "зубров" продолжает менять звенья команды перед стартом сезона), уступали после первого периода - 0:2. В одной из голевых атак "автозаводцев" принял участи бывший нападающий минчан Куинтон Хауден.

После перерыва Илья Литвинов сократил отставание в счете - 1:2, а на 44-й минуте игры в третьем периоде Андрей Костицын сумел забросить вторую шайбу - 2:2. Однако перехватить инициативу динамовцам не удалось. До финальной сирены хоккеисты "Торпедо" поразили ворота еще четырежды. Авторами голов у победителей стали Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Антон Шенфельд и Джордан Шредер - 6:2.

По регламенту турнира состоялись также послематчевые буллиты, в которых были сильнее нижегородцы - 2:0.

Положение команд: "Динамо" (Москва) - 6 очков (3 матча), "Торпедо" - 2 (3), "Динамо-Минск" - 2 (3), "Хумо" - 2 (3).

В финале Кубка губернатора Нижегородской области 11 августа сыграют хоккеисты московского "Динамо" и "Торпедо", а в матче за 3-е место встретятся "Динамо-Минск" и ташкентский "Хумо".-0-