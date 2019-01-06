Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА в КХЛ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли московскому ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй матч подряд на "Минск-Арене" хозяева площадки проводят без нападающего Александра Павловича, который помещен в список травмированных. Армейцы приехали оптимальным составом с хорошей серией побед и не планировали терять очки в столице Беларуси.

"Динамо-Минск" - "ЦСКА" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Минск. Минск-Арена. 14886 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Блум, Буйницкий - Терещенко (к) - А.Костицын; Лисовец - Хенкель, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Готовец, Степанов - Литвинов - С.Костицын; Китаров - Волков - Когалев; Евенко, Дроздов.

ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Дальбек - Робинсон, Мамин – Андронов (к) - Хансен; Блажиевский - Марченко, Капризов - Попов – Григоренко; Науменков - Чмыхов, Слепышев - Шалунов - Телегин; Скотт - Карнаухов - Толчинский; Пашнин.

Шайбы: 0:1 - Блажиевский (Григоренко, 14.46, в большинстве). 0:2 - Шалунов (Телегин, 32.41). 1:2 - Уиркош (Блум, Пулккинен, 55.14, в большинстве).

Броски: 18 - 29.

Штраф: 8 - 4.

Против лидера текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги минчане старались строго сыграть в обороне. Однако частые удаления не позволили "зубрам" удержать счет равным. После удаления у хозяев Кристиана Хенкеля москвичи открыли счет. Первый период динамовцы уступили гранду и по количеству бросков по воротам - 1:18.

После отдыха ЦСКА продолжал играть по счету, не создавая большого количества моментов у ворот Юнаса Энрота. Ко второму взятию ворот "Динамо" привела череда фатальных ошибок белорусской команды. Тренерскому штабу минчан своих подопечных сегодня вместо утренней раскатки, на субъективный взгляд, необходимо было сводить на мастер-класс Зубруса, Николишина и Христича для ребят из "Золотой шайбы", где именитые бывшие энхэловцы объясняли юным игрокам, как действовать на скорости и как комбинировать в высоком темпе.

Гол состоялся на 33-й минуте минчане: пытались убежать в контратаку, но передача Теему Пулккинена оказалась неудобной для Ивана Дроздова, который промазал по шайбе. В стремительной атаке армейцев защитники "зубров" Кирилл Готовец и Денис Осипов не помогли партнерам. Шайба беспрепятственно попала к нападающему гостей Максиму Шалунову, который филигранно обыграл Юнаса Энрота - 2:0.

В заключительные двадцать минут игры динамовцы постарались активнее сыграть в зоне соперника. На 56-й минуте минчане провели быструю атаку, а точным броском завершил комбинацию Патрик Уиркош, поразив ворота Ильи Сорокина - 2:1.

Минское "Динамо" завершит домашнюю серию 8 января встречей с братиславским "Слованом". С лидером турнирной таблицы КХЛ - ЦСКА - подопечные Андрея Сидоренко в текущем месяце встретятся еще дважды в Москве: 13 и 28 января.-0-