Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
6 января 2019, Вс
-10°C
Переменная облачность EUR 2.478
USD 2.1727
RUB 3.1781
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
Президент
Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в самых светлых и чистых мыслях
Президент
РЕПОРТАЖ: Игроки НХЛ провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы"
Спорт
Минск вошел в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году
Регионы
Гололедица и до -19°С ожидается в Беларуси 7 января
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске
20:53 Спорт
Мерседес совершил наезд на два легковых автомобиля и пешехода на МКАД
20:46 Происшествия
Минфин Беларуси сохраняет консервативный прогноз по исполнению бюджета в I полугодии
20:24 Экономика
Хоккеисты ОАЭ сократили разрыв в 1/2 финала Рождественского турнира после 2-го периода
20:11 Спорт
Волейболистки "Минчанки" проиграли "Заречье-Одинцово" в российской суперлиге
20:02 Спорт
Карпенко анонсировал новый этап в реализации проекта "Электронная школа" в Беларуси
19:54 Общество
Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у сборной ОАЭ на Рождественском турнире
19:29 Спорт
Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА в КХЛ
19:21 Спорт
Полиция проверяет подозрительный предмет в аэропорту Хитроу
18:54 В мире
В Каире прогремел взрыв
18:22 В мире
Десять белорусских предприятий представят мебель и продукцию деревообработки на выставке в Германии
17:52 Экономика
Архив Витебской области в 2019 году планирует оцифровать в 3 раза больше документов
17:32 Регионы
Николишин: международные турниры в Беларуси проводят на высоком уровне
17:03 Спорт
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола
17:02 В мире
РЕПОРТАЖ: Как в гомельском центре соцобслуживания превращают работу в творчество
16:57 Регионы
Белорусы победили на турнире по греко-римской борьбе в Минске
16:21 Спорт
Электронная сигарета стала причиной пожара на борту американского самолета
15:46 В мире
Пропавшего могилевчанина нашли мертвым в нежилом доме
15:25 Происшествия
В Афганистане обрушилась шахта: не менее 30 человек погибли
15:24 В мире
Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира
15:07 Спорт
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА в КХЛ

Спорт 06.01.2019 | 19:21

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли московскому ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй матч подряд на "Минск-Арене" хозяева площадки проводят без нападающего Александра Павловича, который помещен в список травмированных. Армейцы приехали оптимальным составом с хорошей серией побед и не планировали терять очки в столице Беларуси.

"Динамо-Минск" - "ЦСКА" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Минск. Минск-Арена. 14886 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Блум, Буйницкий - Терещенко (к) - А.Костицын; Лисовец - Хенкель, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Готовец, Степанов - Литвинов - С.Костицын; Китаров - Волков - Когалев; Евенко, Дроздов.

ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Дальбек - Робинсон, Мамин – Андронов (к) - Хансен; Блажиевский - Марченко, Капризов - Попов – Григоренко; Науменков - Чмыхов, Слепышев - Шалунов - Телегин; Скотт - Карнаухов - Толчинский; Пашнин.

Шайбы: 0:1 - Блажиевский (Григоренко, 14.46, в большинстве). 0:2 - Шалунов (Телегин, 32.41). 1:2 - Уиркош (Блум, Пулккинен, 55.14, в большинстве).

Броски: 18 - 29.

Штраф: 8 - 4.

Против лидера текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги минчане старались строго сыграть в обороне. Однако частые удаления не позволили "зубрам" удержать счет равным. После удаления у хозяев Кристиана Хенкеля москвичи открыли счет. Первый период динамовцы уступили гранду и по количеству бросков по воротам - 1:18.

После отдыха ЦСКА продолжал играть по счету, не создавая большого количества моментов у ворот Юнаса Энрота. Ко второму взятию ворот "Динамо" привела череда фатальных ошибок белорусской команды. Тренерскому штабу минчан своих подопечных сегодня вместо утренней раскатки, на субъективный взгляд, необходимо было сводить на мастер-класс Зубруса, Николишина и Христича для ребят из "Золотой шайбы", где именитые бывшие энхэловцы объясняли юным игрокам, как действовать на скорости и как комбинировать в высоком темпе.

Гол состоялся на 33-й минуте минчане: пытались убежать в контратаку, но передача Теему Пулккинена оказалась неудобной для Ивана Дроздова, который промазал по шайбе. В стремительной атаке армейцев защитники "зубров" Кирилл Готовец и Денис Осипов не помогли партнерам. Шайба беспрепятственно попала к нападающему гостей Максиму Шалунову, который филигранно обыграл Юнаса Энрота - 2:0.

В заключительные двадцать минут игры динамовцы постарались активнее сыграть в зоне соперника. На 56-й минуте минчане провели быструю атаку, а точным броском завершил комбинацию Патрик Уиркош, поразив ворота Ильи Сорокина - 2:1.

Минское "Динамо" завершит домашнюю серию 8 января встречей с братиславским "Слованом". С лидером турнирной таблицы КХЛ - ЦСКА - подопечные Андрея Сидоренко в текущем месяце встретятся еще дважды в Москве: 13 и 28 января.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
хоккей, чемпионат КХЛ
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.478 BYN 2.47 BYN 2.49 BYN
USD
2.1727 BYN 2.165 BYN 2.185 BYN
RUB
3.1781 BYN 3.15 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккеисты НХЛ провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы"
Все видео

Фотоновости

Российские хоккеисты стали первыми финалистами Рождественского турнира
Все фото

Инфографика

Колядная символика Коляда - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Снижение налогов и мораторий на проверки - Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района
"Это хорошиий подарок болельщикам" - Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Китае
Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в самых светлых и чистых мыслях
Политика
Фото МИД Истоки белорусской дипломатии обсудили участники круглого стола в МИД
Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Экономика
Фото из архива В Беларуси в 2018 году добыли наибольший за последние семь лет объем нефти
Минфин Беларуси сохраняет консервативный прогноз по исполнению бюджета в I полугодии
Десять белорусских предприятий представят мебель и продукцию деревообработки на выставке в Германии
Происшествия
Фото из архива В Пензенской области белорусский грузовик столкнулся с легковушкой: 2 человека погибли
Мерседес совершил наезд на два легковых автомобиля и пешехода на МКАД
Пропавшего могилевчанина нашли мертвым в нежилом доме
Общество
Фото из архива Этнокультуролог рассказал о рождественских традициях белорусов
Карпенко анонсировал новый этап в реализации проекта "Электронная школа" в Беларуси
Гололедица и до -19°С ожидается в Беларуси 7 января
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как в гомельском центре соцобслуживания превращают работу в творчество
Архив Витебской области в 2019 году планирует оцифровать в 3 раза больше документов
Минск вошел в топ-10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году
Технологии
Фото из Twitter-аккаунта SpaceX SpaceX отправит свой корабль в тестовый полет к МКС в феврале
В 2019 году запустят 45 ракет Роскосмоса
Аэропорты Хитроу и Гатвик приобрели военные технологии против дронов
Культура
Фото с официального сайта Юрия Николаева Юрий Николаев о счастье: "Хороший кофе, спорт, любимая работа и крепкая семья"
Рождественские концерты белорусских артистов пройдут на Сардинии
Фестиваль китайского кино пройдет в Минске 9-14 января
В мире
На месте происшествия. Фото Bangkok Post В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 человек погибли, 50 пострадали
Полиция проверяет подозрительный предмет в аэропорту Хитроу
В Каире прогремел взрыв
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 7 по 13 января
В Токио прошел конкурс каллиграфии
Марафонец пробежал 38 км на 52-градусном морозе
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия