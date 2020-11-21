21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ. Матч завершился в пользу подопечных Игоря Никитина со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут не уступали лидерам чемпионата КХЛ, стараясь использовать любую возможность для острых контратак. Одна из них, на 12-й минуте завершилась точным броском Брэндона Козуна, установившего новый клубный рекорд по результативности. Ранее никому из "зубров" не удавалось забрасывать шайбы в шести матчах кряду. Стоит отметить, что во время взятия ворот белорусская дружина играла в меньшинстве.

Увы, удержать преимущество динамовцам не удалось. Во втором периоде Марио Кемпе дважды поразил ворота Доминика Фурха. На 23-й минуте шведский форвард реализовал большинство после комбинации начатой Бренданом Лайпсиком и Андреем Локтионовым. На 34-й минуте воспитанник клуба "Модо" нанес неожиданный бросок по воротам "зубров" практически сразу после вбрасывания. Доминик Фурх просто не успел на него среагировать.

Третий период начался с атак минчан, в одном из эпизодов они были близки, чтобы сравнять счет. Райан Спуннер отпасовал на Ивана Лодню, который попал в крестовину. Не использовал отличную возможность забросить шайбу и Артем Демков.

Игру минчан окончательно сломило дисциплинарное удаление Дмитрия Знахаренко, который оставил команду в меньшинстве на пять минут.

Этим удалением сначала воспользовался Брендон Лайпсик, которому дважды удались эффектные броски, ставшие неразрешимой задачей для вратаря белорусской команды. Затем пятую шайбу в ворота "зубров" забросил Константин Окулов. Все старания "Динамо" изменить счет в матче оказались тщетными. Москвичи отпраздновали крупную победу.

Следующий поединок подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 24 ноября в Минске, против ярославского "Локомотива". -0-