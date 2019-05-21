Хоккеисты минского "Динамо" впервые с начала выступления в КХЛ сыграют в Кубке Салея

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо", выступающие в КХЛ, в августе сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Решение об участии "зубров" в Кубке Салея, как еще называют этот турнир, принято на исполкоме Федерации хоккея.

Розыгрыш почетного трофея пройдет по олимпийской системе - на выбывание и стартует в августе со стадии 1/16 финала. Каждый раунд будет состоять из двух матчей: дома и в гостях. Минское "Динамо" вместе с победителем экстралиги "Юностью" присоединится к остальным командам на предпоследней стадии.

Квартет лучших в формате "финала четырех" проведет в одном из городов страны полуфиналы и финал (по одному матчу). Предварительно, решающие матчи намечены на 17-18 августа.

Обладателем Кубка Руслана Салея является гродненский "Неман". Минское "Динамо" последний раз выигрывало почетный трофей в 2006 году.-0-