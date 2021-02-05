Хоккеисты минского "Динамо" встретятся с "Витязем" в матче чемпионата КХЛ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут очередную выездную встречу в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем 53-м поединке нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют в Подольске с местным "Витязем" (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В прошлое воскресенье эти соперники встречались на льду "Минск-Арены", и тогда динамовцы победили с минимальным преимуществом - 5:4. На этой неделе в первом матче выездной серии минчане проиграли в подмосковной Балашихе омскому "Авангарду" (1:3), а хоккеисты "Витязя" позавчера уступили в Нижнем Новгороде местному "Торпедо" (3:6).

Сейчас минское "Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 52 проведенных встречах. "Витязь" находится на 10-й позиции, имея 52 зачетных балла. Впереди ЦСКА (79 очков), питерский СКА (72), ярославский "Локомотив" (72), московское "Динамо" (71) и финский "Йокерит" (59).

Таблицу Восточной конференции возглавляет казанский "Ак Барс", у которого 84 очка, омский "Авангард" набрал 73 балла, у магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева" по 71 очку.

После сегодняшней игры в Подольске минские "зубры" отправятся на игру с хоккеистами "Сочи", которая состоится 7 февраля.-0-