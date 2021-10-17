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17 октября 2021, 19:52

Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Адмирала" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Адмирала" в матче чемпионата КХЛ. Поединок с подопечными белорусского специалиста Александра Андриевского завершился для "зубров" победой со счетом 3:2 (2:1,0:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане стремясь не омрачить 200-й матч Крэйга Вудкрофта в КХЛ со старта взяли в оборот соперников из "Адмирала". И уже на третьей минуте матча повели в счете. 

Маттиас Теденбю, получив пас от Ильи Усова отдал на дальнюю, Защитник Либор Шулак упустил Тайлера Граоваца. Канадец фактически  по пустым воротам не промахнулся. 

После этого гола могли увеличить счет Мальте Стремвалль и Павел Варфоломеев, но первый не успел обработать шайбу выйдя один на один с голкипером владивостокцев, а второй бросоком "с кистей" не попал в ворота. 

Практически тут же, словно следуя зоккецным канонам игроки "Адмирала" наказали хозяев льда за расточительность. "Зубры" неразобрались в собственной зоне, позволив Михаилу Патрикееву в касание нанести роковой бросок. Случилось это на девятой минуте. Однако радость гостей долгой не была. Мальте Стремвалль менее чем через минуту вновь вывел свою  команду вперед после того, как пущенная им шайба срикошетила в ворота Никиты  Серебрякова.

Уже в следующей атаке динамовцев сог забрасывать Дмитрий Дерябин, но попал не в ворота, а угодил в маску голкиперу. 

Во втором периоде минчане начали играть активно. "Адмирал" также старался в силу своих возможностей перехватить инициативу. Однако проблемы с первым пасом и развитием атаки не позволяли им рассчитывать на успех. Игра подуспокоилась, но без опасных моментов не обошлось. Отметим сэйв голкипера владивостокцев, который спас свою команду после броска в упор от Маттиаса Теденбю. 

В третьем периоде команды не оставили болельщиков без заброшенных шайб

На 42-й минуте Маттиас Теденбю выверенной передачей вывел к воротам "Адмирала" Тайлера Граоваца, который нк промахнулся. Подопечные Александра Андриевского ответили на 37-й минуте. Старания партнеров, отказавшихся в большинстве посе удаления Адама Альмквиста завершил голом Артем Гареев.

Ближе к финальной сирене у ворот Алексея Колосова сиало возникать все больше острых эпизодов. 

В одном из них, Либор Шулак перехватил шайбу в средней зоне, сблизился с голкипером "зубров", но переиграть не смог. 

Более того, гости стали плотней играть в защите, стараясь не давать простора для динамовских атак. 

Минчане в концовке поединка включили высокий прессинг, отбиваясь от атак сопкрников. Когда до конца встречи оставалось совсем немного, Александр Андриевский взял тайм-аут, но от поражения гости не ушли. 

Таким образом, минчане установили новый клубный рекорд, завершив  10 матчей подряд с набранными очками

Предыдущее достижение было установлено в сезоне- 2014/15, когда  минское «Динамо» набирало очки в девяти поединках подряд, одержав девять побед.-0-

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