Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у челябинского "Трактора" в домашнем матче КХЛ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня одержали победу во втором матче домашней серии чемпионата КХЛ над челябинским "Трактором". Поединок состоялся в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостояние началось динамично: хозяева ледовой площадки активно поджимали соперников. Уже на пятой минуте матча защитник "Трактора" Дмитрий Калинин в своей зоне промазал по шайбе, которую подхватил молодой нападающий "зубров" Илья Казьянин и забросил в ворота оппонентов - 0:1. Буквально минута понадобилась его партнеру по команде форварду Андрею Степанову, чтобы закрепить успех - 2:0.

Во второй двадцатиминутке отличился защитник гостей Ессе Виртанен, который успешно взял ворота минского "Динамо" - 1:2. Меньше минуты понадобилось "зубрам", чтобы прибавить в счете, очередную шайбу забил защитник Марк-Андре Граньяни - 3:1. Увеличил отрыв его партнер по команде нападающий Франсис Паре - 4:1.

Третий период сложился не лучшим образом для минчан, шайбы забили нападающие "Трактора" Демид Мансуров и Антон Глинкин - 3:4. Нападающий минского "Динамо" Шейн Принс на последних секундах поставил точку в матче - 5:3.

Это вторая виктория "зубров" на домашней арене. В первом поединке в "Минск-Арене" против "Сочи" хоккеисты минского "Динамо" в овертайме одержали победу - 1:2. До этого в гостях потерпели три поражения от нижегородского "Торпедо", череповецкой "Северстали" и нижнекамского "Нефтехимика".

Следующий поединок "зубры" проведут дома 6 октября против казанского "Ак Барса".-0-

Фото Андрея Покумейко