Хоккеисты минского "Динамо" завершат чемпионат КХЛ встречей с динамовцами Москвы

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня завершат выступление в чемпионате КХЛ домашней встречей с московскими одноклубниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовское дерби на льду "Минск-Арены" начнется в 19.10 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В этом сезоне соперники встречались лишь однажды. 9 сентября в матче 2-го тура регулярного чемпионата москвичи победили "зубров" на своей арене со счетом 3:2. Московское "Динамо" давно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, а минчане давно потеряли шансы продолжить борьбу за главный трофей КХЛ.

Нынешний сезон подопечные Крэйга Вудкрофта провели крайне неудачно. В 61 матче они набрали всего 37 очков, забросив 131 шайбу и пропустив 229. Это худшие показатели среди всех 24 клубов Континентальной хоккейной лиги.

В плей-офф из Западной конференции вышли СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Динамо" (Москва), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Витязь" (Московская область). Из Восточной конференции борьбу за Кубок Гагарина продолжат "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Астана), "Авангард" (Омск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Сибирь" (Новосибирск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Металлург" (Магнитогорск) и "Нефтехимик" (Нижнекамск).-0-