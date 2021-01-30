30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Команда Дмитрия Карпикова победила с минимальным преимуществом – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между столичной и молодечненской дружинами носил весьма упорный характер уже со стартового свистка. Оборона обеих команд была в этот день практически непроходимой. Да и голкиперы при случае выручали.

Впрочем, в третьем периоде игра оживилась. Угрозы стали возникать как у одних, так и других ворот. В этом обмене опасными моментами больше повезло столичным хоккеистом. Менее чем за две минуты до конца поединка Михаил Стефанович метким броском заставил Никиту Толопило капитулировать.

Молодечненцы приложили все силы, чтобы отыграться, но судьба подопечным Константина Кольцова не благоволила и они уступили. Голкипер "Юности" Сергей Большаков записал на свой счет очередной, шестой по счету шатаут. Это лидерский показатель в белорусском чемпионате.

Что касается остальных поединков дня, то "Металлург-Жлобин" уступил "Могилеву" – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Гродненский "Неман" обыграл солигорский "Шахтер" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), а "Гомель" был сильнее оршанского "Локомотива" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

После 42-х туров "Юность" единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата страны. У минчан 91 очко после 42-х матчей. Следом идет солигорский "Шахтер" – 88 очков. На один пункт меньше у занимающего третье место "Гомеля". Четвертую позицию застолбило за собой "Динамо-Молодечно" – 70 очков. Далее в таблице розыгрыша расположились "Металлург-Жлобин" – 62 очка, "Неман" (Гродно) – 51, "Локомотив" (Орша) – 33 и ХК "Могилев" – 22 очка.-0-