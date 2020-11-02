2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси. Подопечные Александра Макрицкого взяли верх над соперниками со счетом 6:2 (2:0, 3:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом столичной дружины. Впрочем, оборона оршанцев до середины периода сдерживала атаки минчан. На десятой минуте матча минчанам удалась эффектная атака, которую завершил Всеволод Кашкар. А еще через девять минут он удвоил преимущество "Юности".

После первого перерыва хоккеисты минчан продолжили давление на ворота оршанцев и еще трижды поразили ворота соперников. Всеволод Кашкар оформил хет-трик, и еще дважды отличился Михаил Стефанович.

Затем Арсений Спивак забросил шайбу в ворота "Юности", но Алексей Виноградов восстановил разницу в счете. На этом команды не остановились. Егор Гайнетдинов поразил ворота своего бывшего клуба, став автором второй шайбы железнодорожников. В концовке "Юность" играла в большинстве и имела еще несколько возможностей для взятия ворот. В одном из эпизодов шайба даже угодила в перекладину, но итоговый счет так и не изменился.-0-