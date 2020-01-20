Хоккеисты минской "Юности" победили солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по хоккею столичная "Юность" победила в домашнем матче солигорский "Шахтер". Матч на "Чижовка-Арене" завершился со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Александра Макрицкого, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьба между принципиальными соперниками получилась упорной. Команды старались действовать с оглядкой на собственные ворота, однако при случае беспокоили вратарей конкурентов. Первый период завершился нулевой ничьей.

Во второй трети матча хоккеисты из Минска и Солигорска совершили взятия ворот. На результативный выпад игрока "горняков" Романа Крикуненко, забросившего шайбу на 21-й минуте встречи, "Юность" ответила точным броском Всеволода Кашкара, реализовавшего большинство на 39-й минуте игры.

В третьем периоде многократные чемпионы Беларуси смогли склонить чашу весов в свою сторону: вновь при игре в большинстве огорчил болельщиков "Шахтера" Максим Мальцев. Случилось это на 41-й минуте поединка. В дальнейшем минчане грамотно сохраняли преимущество.

В параллельном поединке динамовцы Молодечно на своем льду обыграли гродненский "Неман" - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Гродненцы старались сохранять интригу встречи до финальной сирены и даже сняли в третьей двадцатиминутке вратаря, поменяв его на шестого полевого игрока. Однако вместо результативного штурма ворот молодечненцев "Неман" получил пятую шайбу в пустые ворота. Голевой дубль оформил Павел Печур.-0-

Фото Сергей Шелег