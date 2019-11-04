Хоккеисты минской "Юности" разгромили "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команды начали матч в агрессивной манере, обмениваясь атаками и стараясь добыть преимущество. Точнее оказался защитник "Юности" Егор Мажуга, который прошел всю оборону "львов", и на 13-й минуте противостояния забросил первую шайбу.
Игроки "Могилева" пытались восстановить равновесие сил, но тщетно. В середине второго периода перевес гостей удвоил форвард Михаил Стефанович. После чего минчане грамотно оборонялись и не дали соперникам возможность забросить шайбу в ворота Игоря Брикуна.
Третья двадцатиминутка полностью прошла под диктовку гостей. "Красно-синие" продолжали владеть инициативой. А на 52-й минуте матча увеличил преимущество "Юности" форвард Дмитрий Желнеровский - 3:0. Точку в противостоянии поставил его партнер по команде защитник Андрей Антонов и установил окончательный счет - 4:0.-0-