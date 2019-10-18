Хоккеисты минской "Юности" сыграют с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала Лиги чемпионов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с командой "Ред Булл Мюнхен", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый матч 12 или 13 ноября подопечные Александра Макрицкого сыграют в Минске. Встреча в Мюнхене намечена на 19-20 ноября.

В остальных матчах данной стадии розыгрыша самого престижного европейского клубного трофея встретятся: "Шеллефтео" (Швеция) - "Юргорден" (Швеция), "Биль" (Швейцария) - "Аугсбург" (Германия), "Фрелунда" (Швеция) - "Ферьестад" (Швеция), "Цуг" (Швейцария) - "Таппара" (Финляндия), "Лулео" (Швеция) - "Берн" (Швейцария), "Адлер Мангейм" (Германия) - "Маунтфилд" (Чехия), "Лозанна" (Швейцария) - "Пльзень" (Чехия).

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская "Фрелунда", для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб - "Лулео", а также финский "Ювяскюля".-0-