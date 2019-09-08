Хоккеисты минской "Юности" второй раз проиграли в гостевом матче ЛЧ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" крупно уступили на выезде чешскому клубу "Оцеларжи" со счетом 2:7 (0:3, 2:2, 0:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неприятности для чемпионов Беларуси начались практически сразу после стартового вбрасывания. Хоккеисты чешской команды воспользовались удалением в стане конкурентов и повели в счете уже на второй минуте. Минчане попыталась выровнять ситуацию, но после молниеносных контратак игроков "Оцеларжи" шайба еще дважды побывала в воротах Яна Шелепнева. Во второй трети матча его заменил Игорь Брикун, но и он пропустил две шайбы подряд. Ближе ко второму перерыву Максим Мальцев и Максим Парфеевец сократили отставание, реализовав большинство, но больше "Юность" успеха не добилась. А хозяева в концовке третьего периода порадовали своих болельщиков еще двумя голами.

Это второе подряд выездное поражение подопечных Михаила Захарова - до этого они уступили швейцарской "Лозанне" 2:3. В стартовой встрече группового этапа минчане обыграли швейцарцев на своей площадке с таким же результатом, но в овертайме. Кроме того, также дома они победили чешскую дружину - 2:0.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Юность" проведет 9 октября в финском Лахти против хоккеистов местного клуба "Пеликанс".

Турнирное положение в группе D после четырех игровых дней: "Лозанна" - 8 очков, "Оцеларжи" - 6. "Юность" - 5, "Пеликанс" – 5.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Групповой раунд завершится в октябре, после чего по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.-0-