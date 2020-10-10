Хоккеисты "Могилева" нанесли поражение "Динамо-Молодечно в матче чемпионата Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Могилева", проигрывая по ходу встречи обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси – 5:3 (1:3, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Могилевчане в данном поединке первыми открыли счет. На восьмой минуте встречи Артем Васько завершил комбинацию начатую Максимом Слышем и Егором Егоровым в большинстве. Однако удержать шаткое преимущество "львы" не смогли.

Спустя две с небольшим минуты после стартового взятия ворот молодечненцы провели острую атаку, которая завершилась голом Николая Сытого. Ему помогли Антон Мохорев и Дмитрий Амброжейчик. Затем Дмитрий Кузьмин и Илья Казьянин забросив еще по шайбе в ворота могилевчан сделали серьезную ставку на победу.

К чести хозяев льда они не сдавались и во второй трети поединка смогли отквитать одну шайбу благодаря снайперскому таланту Александра Козинова на 21-й минуте матча.

В третьем периоде ход поединка пошел не по сценарию молодечненцев, откатившихся к своим воротам. Сначала голевой дубль оформил Артем Васько, а затем Виктор Андрющенко мастерски использовал большинство своей команды. Тайм-аут и снятие с игры вратаря гостям не помогли. Сергей Кукушкин дальним броском отправил пятую шайбу в ворота "бело-синих".

В еще одном субботнем поединке "Шахтер" в овертайме одолел "Гомель" – 2:1 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Гости из города над Сожем открыли счет во втором периоде. Точным оказался бросок Романа Рачинского. Однако "горняки" в концовке второго периода отыгрались.

Артем Кислый убежал от соперников и выйдя один на один обыграл Андрея Грищенко. До овертайма счет не изменился, а в дополнительное время Андрей Феклистов забросил победную шайбу в ворота "рысей".