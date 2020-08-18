Хоккеисты молодечненского "Динамо" обыграли "Неман" в матче Кубка Салея

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского "Динамо" одержали волевую победу над гродненским "Неманом" в пятом туре группового раунда Кубка Салея. Центральный матч группы В завершился в пользу команды из Минской области со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде игра шла на равных. Обе дружины старались не держать шайбу в центральной зоне, искали счастья у чужих ворот. Однако чуть больше в завершающей стадии атак повезло хоккеистам из Гродно. На 12-й минуте счет открыл Павел Печур, к слову некогда игравший за молодечненцев.

Во второй трети поединка преимущество "Немана" возросло до двух шайб. Счет увеличил Артур Абметка, реализовавший большинство своей дружины. Казалось бы, игра сделана, но не тут-то было. Благодаря шайбам Александра Суворова и Николая Сытого, которые разделили менее минуты игрового времени, молодечненцы вернулись в игру.

На 37-й минуте Андрей Геращенко и вовсе вывел динамовцев вперед. Заключительный отрезок матча прошел под аккомпанемент атак "Немана". У команды Сергея Пушкова было несколько отличных возможностей сравнять счет, в том числе и при игре в большинстве, но оборона и голкипер молодечненцев играли практически без сбоев.

В матче команд группы В оршанский "Локомотив" победил хоккеистов "Могилева" в розыгрыше Кубка Салея. Матч завершился со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В первом периоде опасные моменты к взятию ворот не привели: надежно действовала защита либо приходили на выручку голкиперы.

После перерыва не прошло и минуты, как Александр Семочкин вывел "железнодорожников" вперед, реализовав большинство. Затем пришла очередь для радости "львов". Могилевчанин Егор Егоров наказал оппонентов за грубую игру, когда у могилевчан на льду было преимущество в два игрока. Однако радость была недолгой. Роман Серафимович вернул преимущество "Локомотива", а Павел Дашков в третьем периоде установил окончательный счет.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за третье место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-

Фото Леонида Щеглова и ФХБ