Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского "Динамо" разгромили китайский "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу встречи москвичи диктовали свои условия команде из Китая, в рядах которой выступает нападающий сборной Беларуси Александр Китаров. Счет открыл экс-игрок минского "Динамо" Теему Пулккинен, который воспользовался грубой ошибкой обороны соперников. Удвоил преимущество команды Владимира Крикунова Дмитрий Яшкин, которому ассистировал Вадим Шипачев. Третья шайба в воротах гостей оказалась благодаря оформившему дубль Теему Пулккинену.

Заключительная двадцатиминутка началась удачно для "Кунлуня". Глеб Зырянов, выступающий за китайскую команду, точным броском отправил шайбу в ворота соперников. Москвичи продолжили играть в давление, из-за чего хоккеисты китайской дружины начали нарушать правила. В частности, за удар коленом отправился "отдыхать" до конца матча с правом замены через пять минут Алексей Торопченко. Этого хватило москвичам, чтобы увеличить разницу в счете.

Сначала Даниил Тарасов стал автором четвертого гола своей команды, а затем еще раз шайбу забросил Дмитрий Яшкин. Шестой гол в ворота "Кунлуня" и третий в матче оформил Теему Пулккинен. Незадолго до финальной сирены ворота москвичей поразили Фрэм Джейсон и Итан Уэрек, сделав итоговый счет более приемлемым для болельщиков "красных звезд".

В еще одном из поединков игрового дня "Барысу" из Нур-Султана и петербургскому СКА, чтобы выявить сильнейшую дружину пришлось прибегнуть к послематчевым броскам. В итоге со счетом 3:2 победу одержал казахстанский клуб.

Игроки "Барыса" забрасывала шайбы в первом периоде. Отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, упрочивший преимущество казахстанской команды. Однако хоккеисты СКА с таким результатом были не согласны. Во втором периоде Иван Морозов сократил разницу в счете, а после второго перерыва Евгений Тимкин сравнял счет. Овертайм не принес желаемого результата ни одной из команд, а в серии буллитов точнее были хозяева площадки. Победную попытку реализовал Роман Старченко.

Минское "Динамо" начнет домашнюю серию матчей 7 октября поединком против ХК "Сочи", с которым работает белорусский специалист Александр Андриевский.-0-