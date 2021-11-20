20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Салават Юлаев в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу команды из столицы России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Счет в матче открыли хоккеисты "Салавата Юлаева". На 16-й минуте отличился Виктор Тихонов. Москвичи смогли отыграться лишь во втором периоде. Отличились Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев, реализовавший большинство. Хоккеисты "Салавата" сделали все возможное чтобы отыграться.
Но в итоге, за три секунды до финальной сирены Вадим Шипачев отправил в пустые ворота уфимцев третью шайбу и установил окончательный счет матча.
Белорусский вратарь "Динамо" Иван Кульбаков не попал в заявку на матч. Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Беларуси Джефф Платт провел на льду более восьми минут игрового времени (17 смен), заработал удаление, отдал три точных паса и выиграл одно вбрасывание.
Подопечные Алексея Кудашова одержали четвертую победу подряд. Это позволило им выйти на вторую строку в турнирной таблице Западной конференции.-0-