Хоккеисты московского "Динамо" обыграли СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хокккеисты московского "Динамо" обыграли питерский СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча серии до четырех побед, прошла в Санкт-Петербурге. Команда экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова владела преимуществом по ходу матча и заслуженно праздновала успех. У победителей отличились Михал Чайковски, открывший счет на 12-й минуте матча. Затем свои бомбардирские показатели улучшили Андрей Сергеев (31-я минута), Оскар Линдберг (45-я минута) и Дмитрий Яшкин (58-я минута). У СКА гол престижа на счету Лукаса Бенгтссона, который был точен на 56-й минуте встречи.

В еще одном противоборстве игрового дня, которое состоялось в подмосковной Балашихе, хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили омский "Авангард" – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В первом периоде команды обменялись взятиями ворот. У "магнитки" шайбу забросил Филип Хольм на шестой минуте матча. У омичей гол на свой счет записал Рид Буше, сравнявший счет спустя пять минут после результативной атаки уроженца Стокгольма.

Во второй трети поединка отметились точными бросками Тэйлор Бэк, выведший магнитогорскую дружину вперед на 36-й минуте и восстановивший паритет в ответной атаке "ястребов" Егор Чинахов. Судьба матча решилась в результативном для "огненных лис" третьем периоде. Голы Семена Кошелева, Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила позволили им повести в серии со счетом 1:0.

Следующие матчи четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с участием данных команд пройдут 20 марта в Санкт-Петербурге и Балашихе.

Отметим, что как и накануне матчи серий второго раунда плей-офф проходили в память об ушедшем из жизни 19-летнем защитнике молодежной команды петербургского "Динамо" Тимуре Файзутдинове.-0-