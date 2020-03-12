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12 марта 2020, 22:21

Хоккеисты московского "Динамо", обыгравшие "Спартак", стали последними участниками второго раунда плей-офф КХЛ

Фото ХК "Динамо" (Москва)
Фото ХК "Динамо" (Москва)
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского "Динамо" выиграли в гостях у земляков из "Спартака" в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) и обеспечили себе место во втором раунде плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

С первых минут шестого матча серии динамовцы пошли вперед, и на 7-й минуте встречи отличился Владимир Брюквин. Впрочем, спартаковцы не горели желанием заранее сдаваться и ответили принципиальным оппонентам двумя точными бросками. Сначала отличился Робин Ганзл. Затем огорчил вратаря соперников Александр Хохлачев, выведший команду Олега Знарка вперед. 

На 46-й минуте пришло время радоваться болельщикам "Динамо". Шведский легионер Андре Петерсен сравнял счет, и до сирены цифры на табло так и не изменились.

В овертайме обе дружины действовали весьма активно, но счастье вновь улыбнулось динамовцам. Отличился Дмитрий Яшкин. Судьи взяли время на изучение видеоповтора, но ничего криминального в действиях уроженца Омска не было обнаружено, и шайбу засчитали.

Счет в серии между двумя московскими клубами стал 4:2 в пользу "бело-синих". Во втором раунде игр на выбывание в чемпионате КХЛ подопечные Владимира Крикунова сыграют с ЦСКА. 

Ранее стали известны остальные участники второго тура плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина:  "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа), "Барыс" (Нур-Султан) - "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки). Формат проведения этих матчей КХЛ определит позднее.-0-

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