Хоккеисты московского "Динамо" проиграли "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством экс-тренера сборной Беларуси Владимира Крикунова уступила в третьем поединке подряд и теперь занимает замыкающую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ не набрав ни одного очка. В составе победителей шайбами отметились Егор Аверин, Рушан Рафиков и Денис Алексеев. У проигравшей дружины забрасывали Дмитрий Яшкин и Даниил Тарасов.

Стоит отметить, что данный поединок стал для Владимира Крикунова 1400-м в карьере, что является рекордом в истории российского хоккея.

Также не смогли открыть число своим победам хоккеисты хабаровского "Амура", которому противостоял магнитогорский "Металлург". "Сталевары" праздновали успех на домашнем льду со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). На шайбу Глеба Корякина хоккеисты "Металлурга" ответили точными "выстрелами" Архипа Неколенко, Максима Карпова и Николая Прохоркина. Для "Амура" это четвертое поражение подряд, "Металлург" одержал третью победу в трех матчах старта сезона.

"Йокерит" из Хельсинки разгромил разгромил нижнекамский "Нефтехимик" – 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). По две шайбы у финнов забросили Джордан Шредер и Микко Лехтонен. Кроме того отличились Никлас Енсен и Ииро Пакаринен. Немалая заслуга в успехе "джокеров" принадлежит их голкиперу Андерсу Линдбеку, отразившему все 23 броска игроков команды из Татарстана.

В еще одном матче игрового дня московский "Спартак" со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) победил уфимский "Салават Юлаев", который отправился в столицу России после виктории над минским "Динамо". Подопечные Олега Знарка на домашней арене диктовали соперникам свои условия с самого начала встречи. У победителей шайбы на счету Йори Лехтеря, который забросил дважды, Артема Федорова, Эмиля Юсе и Мартина Бакоша. У гостей отличились Тему Хартикайнен, Григорий Панин и Александр Кадейкин.

"Красно-белые" одержали вторую победу подряд. Команда Олега Знарка набрала четыре очка и занимает шестое место на Западе. Напомним, что именно со "Спартаком" 13 сентября на выезде сыграет минское "Динамо", потерпевшее два поражения в двух последних матчах домашней серии. -0-