10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА победили СКА в матче чемпионата КХЛ. Противоборство в Санкт-Петербурге завершилось в пользу дружины из столицы России, которая переиграла соперников в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что по ходу поединка команда Валерия Брагина вела в счете дважды, но все же не смогла избежать четвертого проигрыша кряду. У СКА голевой дубль оформил Андрей Кузьменко. Он забрасывал на 13-й и 29-й минутах встречи. В составе "армейцев" из Москвы отличились Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окулов

Аналогичное количество матчей подряд не могут выиграть и хоккеисты "Сочи". На сей раз их переиграла череповецкая "Северсталь" с белорусом Владиславом Кодолой в составе. Счет матча 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу дружины из Вологодской области.

У победителей дублем отметился Кирилл Капустин. Кроме того, отличились Егор Морозов и Даниил Вовченко. Ощутимый вклад в успех своей команды внес финский форвард "сталеваров" Йоонас Няттинен, отметившийся двумя голевыми передачами. В проигравшей команде дважды забросил Сергей Шмелев.

Челябинский "Трактор" не может выиграть уже пять матчей кряду. На сей раз уральцев обыграло нижегородское "Торпедо" в составе с белорусом Андреем Белевичем. В Нижнем Новгороде хозяева были сильнее со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). У "автозаводцев" результативные атаки на счету Криса Уайдмэна, Ивана Чеховича и Криса Терри. У гостей авторами голевых бросков стали Даниил Ильин и Александр Авцин. Отметим, что торпедовцы прервали серию из двух поражений.

В еще одном матче игрового дня подмосковный "Витязь" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). У хозяев площадки взятия ворот на себя записали Иван Ларичев и Маттиас Теденбю, на счету которого дубль. Голкипер "Витязя" Илья Ежов отразил 28 бросков и оформил второй шатаут в нынешнем сезоне.-0-