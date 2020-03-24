Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" проведут седьмой матч полуфинальной серии Кубка Президента

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" и солигорского "Шахтера" проведут седьмой матч полуфинальной серии Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра пройдет в гродненском Ледовом дворце спорта и начнется в 19.30

Поначалу вперед вышел "Неман", одержавший 12 марта викторию в Гродно - 4:2. Затем дважды (14 и 16 марта) с одинаковым счетом 4:0 верх брали хоккеисты "Шахтера", обыгравшие конкурентов в гостях и дома. 18 марта в Солигорске выиграли гродненцы, которым для этого понадобился овертайм - 4:3. В пятом матче серии, проходившем в городе над Неманом, подопечные Сергея Пушкова были побеждены командой Юрия Файкова - 0:3.

В воскресенье "Неман" в овертайме победил "горняков" (2:1) в гостевом противоборстве, счет в серии стал 3:3. Финский нападающий "Немана" Тимо Хильтунен забросил победную шайбу на 19-й секунде овертайма, установив рекорд по скорострельности в плей-офф чемпионата Беларуси. Ранее он принадлежал гродненскому защитнику Андрею Коршунову и был равен 22 секундам.

Первым финалистом Кубка Президента стала минская "Юность", в серии из пяти встреч переигравшая "Динамо-Молодечно" (4:1). Решающая стадия розыгрыша почетного трофея, который вручается чемпионам Беларуси, стартует 26 марта и продлится также до четырех викторий одного из клубов.

Кубок Президента вручается победителям плей-офф чемпионата Беларуси. "Юность" остается лидером по количеству чемпионских титулов. Минский клуб выигрывал чемпионаты восемь раз: в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019 годах. У "Немана" - 7 викторий (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018 годах). Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-