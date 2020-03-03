Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" стали первыми полуфиналистами серии плей-офф Кубка Президента

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" и гродненского "Немана" добились решающих побед в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Президента-2020 и вышли в следующую стадию розыгрыша почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты из города калийщиков в четвертом поединке серии одержали волевую победу над "Металлургом" из Жлобина – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). На шайбы Егора Воронова и Эдуарда Гриня солигорчане ответили результативными атаками Владислава Бойко, Сергея Боголейши и Андрея Феклистова. Таким образом, счет в серии до четырех викторий стал 4:0 в пользу "Шахтера".

Гродненцы также оформили выход в полуфинал Кубка Президента в четырех матчах одолев "Могилев". В заключительной встречи серии "Неман" не оставил "львам" шансов – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1). Лучшим игроком матча в составе победителей был признан Артем Левша, отличившийся сам и один раз ассистировавший партнеру по команде.

Что касается остальных команд участвующих в четвертьфинале Кубка Прездента, то "Динамо-Молодечно" уступая две шайбы в овертайме смогло найти аргументы против "Гомеля" – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу в ворота "рысей" забросил Павел Печур. "Юность" в каждом из трех периодов находил пути к воротам оршанского "Локомотива" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Отметим уверенную игру в воротах минчан Игоря Брикуна, оформившего шатаут.

Таким образом, "Динамо-Молодечно" и "Юность" повели в своих сериях со счетом 3:1. Оформить путевки в следующий раунд плей-офф эти дружины смогут 5 марта. В случае необходимости, дружины проведут встречи 7 и 9 марта.

Преимущество своей площадки в этих противоборствах по итогам гладкого чемпионата будет у "Юности" и "Динамо-Молодечно".-0-