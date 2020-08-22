Хоккеисты "Немана" крупно обыграли "Могилев" в матче групповой стадии Кубка Салея-2020

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" крупно обыграли "Могилев" в гостевом матче групповой стадии Кубка Салея-2020. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Пушкова со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с очевидным преимуществом команды из Гродно, игроки которой с самого начала попытались взять нити игры в свои руки. Могилевчане сопротивлялись, но силы были не равны и на 14-й минуте встречи Егор Степанов открыл счет. Второе взятие ворот случилось после того, как "львы" небрежно сыграли в большинстве, позволив Игорю Варивончику удвоить преимущество "Немана". В третьей двадцатиминутке, Сергей Малявко, Виктор Пластинин и Илья Сушко довели счет до крупного.

Также в группе В оршанский "Локомотив" заставил капитулировать хоккеистов "Лиды" – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0), благодаря точным броскам Александра Семочкина, оформившего дубль и шайбам Вячеслава Муштаева, Артура Савинова и Дмитрия Колышкина. Лидчане сражались, пытаясь изменить рисунок встречи, но вынуждены были признать поражение.

Кроме того, в данной группе, хоккеисты сборной Беларуси U-18 смогли разгромить "Пинских ястребов" – 7:0 (1:0, 3:0, 3:0). Начало матча не предвещало для команды из Брестской области столь больших неприятностей. В первом периоде отличился Захар Польшаков, и у гостей хватало моментов, чтобы отыграться. Но затем их игра в обороне утратила надежность и сборники смогли добиться эффектной виктории. Помимо Захара Польшакова шайбы на свой счет записали Мирослав Михалев, дважды огорчивший вратаря "ястребов", Егор Игнатенко, Илья Морозов, Егор Клавдиев и Антон Асташевич.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-