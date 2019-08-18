Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Неману" в матче за 3-е место в Кубке Салея

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в овертайме "Динамо-Минск" со счетом 3:2 и завоевали бронзовые награды Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый официальный турнир сезона проходит в Орше. После поражения в полуфинале от "Динамо-Молодечно" (2:4) минчане постарались в первом периоде захватить инициативу. На 16 минуте матча динамовцы усилиями Евгения Ковыршина реализовали большинство, но не смогли удержать преимущество.

Во вторые двадцать минут встречи гродненцы, которые были обладателями предыдущего розыгрыша Кубка Салея в 2018 году, усилиями Артема Кислого смогли реализовать численный перевес - 1:1, а перед перерывом отличиться во второй раз. Динамовцы получили четыре минуты в большинстве, но безуспешно штурмовали ворота Виталия Труса. Одна из немногих контратак гродненцев в эти минуты на ворота "зубров" стала успешной. Защитник "Немана" нанес бросок из своей зоны по воротам Юнаса Энрота, голкипер отбил шайбу перед собой, а подоспевший Роман Малиновский отправил шайбу легионеру "Динамо" между щитков - 2:1.

В начале третьего периода нападающий минчан Никита Феоктистов сумел сравнять счет - 2:2, но так бурно праздновал успех, что выбил заградительное стекло на бортике. После паузы команды в третьем периоде шайб не забросили, а в дополнительное время нападающий гроднецев Сергей Малявко установил окончательный счет - 3:2.

В финале Кубка Салея, который состоится сегодня в Ледовом дворце в Орше, сыграют в 17.00 хоккеисты "Юности" и "Динамо-Молодечно".

Минское "Динамо" продолжит подготовку к старту в чемпионате КХЛ в Риге, где 20 августа проведет первый матч в Кубке латвийских железных дорог против казанского "Ак Барса".-0-