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29 октября 2019, 23:31

Хоккеисты "Немана" обыграли "Гомель" в гостевом матче чемпионата Беларуси

Фото ХК "Гомель"
Фото ХК "Гомель"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли "Гомель" в гостевом матче чемпионата Беларуси - 4:3 (0:0, 4:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды начали игру достаточно пассивно, стараясь держаться в обороне и не желая рисковать. На 25-й минуте противостояния счет открыл нападающий гостей Антон Елисеенко -1:0. Гомельчане попытались отыграться и перехватить инициативу. Шайбу в ворота "Немана" на 27-й минуте матча забросил форвард Юрий Кокшаров - 1:1. В середине второй двадцатиминутки нападающий гостей Роман Малиновский точным броском вывел свою команду вперед - 2:1. На 38-й минуте поединка его партнер по команде Артем Кислый увеличил отрыв, реализовав большинство, а через 20 секунд форвард "красно-черных" Александр Малявко успешно взял ворота оппонентов - 4:1.

Гомельчане попытались отыграться. Под занавес второго периода шайбу в ворота Максима Городецкого забросил нападающий "рысей" Нассер Субхи - 4:2.

В третьей двадцатиминутке хозяева ледовой площадки продолжали атаковать, стараясь перевести встречу в овертайм. Нападающий "Гомеля" Илья Серегин на 48 минуте взял ворота гостей (2:4), но гродненцы грамотно оборонялись и до финальной сирены смогли сохранить преимущество.

В других матчах чемпионата Беларуси "Могилев" уступил в домашнем противостоянии солигорскому "Шахтеру" - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), жлобинский "Металлург" оказался сильнее "Лиды" - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), минская "Юность" разгромила "Динамо-Молодечно" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).-0-

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