Хоккеисты "Немана" обыграли "Юность" во втором матче финала экстралиги, сравняв счет в серии - 1:1

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли "Юность" во овертайме со счетом 2:1 во втором матче финальной серии экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в "Чижовка-Арене" проходила по схожему сценарию, что и первая игра. Автором первой шайбы стал защитник гродненцев Алексей Бадун. "Юность" отыгралась благодаря точному броску во втором периоде Дмитрия Знахаренко. Счет 1:1 сохранился до окончания третьего периода.
На этот раз в овертайме удача была на стороне гостей. Александр Малявко замкнул передачу партнера на дальней штанге и принес победу "Неману" - 2:1.
Первый матч днем ранее завершился победой минчан - 4:3 в овертайме. Счет в серии до четырех побед - 1:1.
Команды переезжают в Гродно, где сыграют 7 апреля в 13.00 на площадке "Немана".-0-
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