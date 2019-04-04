Хоккеисты "Немана" обыграли "Юность" во втором матче финала экстралиги, сравняв счет в серии - 1:1

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли "Юность" во овертайме со счетом 2:1 во втором матче финальной серии экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в "Чижовка-Арене" проходила по схожему сценарию, что и первая игра. Автором первой шайбы стал защитник гродненцев Алексей Бадун. "Юность" отыгралась благодаря точному броску во втором периоде Дмитрия Знахаренко. Счет 1:1 сохранился до окончания третьего периода.

На этот раз в овертайме удача была на стороне гостей. Александр Малявко замкнул передачу партнера на дальней штанге и принес победу "Неману" - 2:1.

Первый матч днем ранее завершился победой минчан - 4:3 в овертайме. Счет в серии до четырех побед - 1:1.

"Юность" на 20-й минуте овертайма забросила победную шайбу в ворота "Немана" в первом финальном матче экстралиги В овертайме событий на площадке хватило бы еще на один матч: и судейские ошибки, и не заброшенный гостями буллит, и удаления - все это вместилось в заключительные двадцать минут поединка.

Команды переезжают в Гродно, где сыграют 7 апреля в 13.00 на площадке "Немана".-0-