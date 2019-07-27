Хоккеисты "Немана" обыграли петербургское "Динамо" во второй день турнира в Гродно

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" во второй день международного турнира памяти Александра Дубко в Гродно обыграли петербургское "Динамо" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В основное и дополнительное время хоккеисты не смогли выявить победителя. В серии буллитов точный бросок игрока "Немана" Игоря Варивончика принес викторию хозяевам турнира.
Спортсмены из минской "Юности" не смогли подобрать ключ к обороне "Сахалина", матч закончился со счетом - 0:3.
В первом туре, 25 июля, "Юность" сыграла с "Динамо" и добилась победы в овертайме - 2:1. "Неман" выиграл у "Сахалина" со счетом 4:3.
Сегодня, в заключительный день турнира, гродненский "Неман" сыграет с минской "Юностью", петербургское "Динамо" попробует одолеть "Сахалин". На данный момент "Неман" занимает первое место в положении команд - 5 очков, на второй позиции находится "Сахалин" (3), на третьей расположилась "Юность" (2). Замыкает таблицу "Динамо" (2).
В двух последних сезонах чемпионами турнира памяти Александра Дубко становились хоккеисты "Динамо" из Санкт-Петербурга.-0-
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