Хоккеисты "Немана" одержали уверенную победу над "Шахтером" в экстралиге

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" одержали уверенную победу над "Шахтером" в домашнем матче экстралиги со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы Беларуси вели 3:0 к середине второго периода. "Горняки" сократили отставание после розыгрыша большинства. Автором гола стал молодой нападающий Евгений Оксентюк. Однако перед перерывом Роман Малиновский забросил четвертую шайбу "Немана".
В заключительные двадцать минут встречи хозяева площадки реализовали численное преимущество, гости сумели сократить отставание в счете, имели еще несколько выгодных моментов, но изменить цифры на табло не сумели.
В других матчах тура минская "Юность" уверенно в гостях обыграла "Динамо-Молодечно" - 4:0, жлобинский "Металлург" был сильнее соперников из "Лиды" - 3:1.-0-
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