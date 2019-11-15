Хоккеисты "Немана" победили "Донбасс" в овертайме стартового матча Континентального кубка IIHF

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" победили украинский "Донбасс" в овертайме стартового матча Континентального кубка IIHF. Встреча завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0 ОТ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила с небольшим территориальным преимуществом гродненской команды. Подопечные Сергея Пушкова добились успеха уже на второй минуте. Артем Левша огорчил голкипера "Донбасса" Степана Горячевских. На 10-й минуте игры большинство мастерски использовал Егор Степанов (2:0). После перерыва хоккеисты украинского клуба активизировались и сократили разницу в счете до минимума. Евгений Белухин с передачи Александра Матерухина сделал счет 2:1 в пользу "Немана".

Драматичным получился третий период, который начался со взятия ворот "Донбасса" нападающим гродненской команды Игорем Варивончиком. Еще одну шайбу белорусского клуба не засчитали арбитры. Игроки украинской команды, поняв, что им нечего терять, пошли вперед и смогли сравнять счет силами Айнарса Пойдзиньша и Виктора Захарова.

Заключительные минуты третьего периода прошли под контролем "Немана", однако огорчить соперников они не смогли. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, и команды ждал овертайм в формате 3 на 3.

"Неман" начал активно и заставил ошибиться игрока украинской команды американца Клэя Уилсона. Он отправился отдыхать на две минуты, чем белорусы и воспользовались. Победную шайбу забросил Егор Степанов, оформивший дубль.

За две путевки в финальный раунд Континентального кубка IIHF, который пройдет с 10 по 12 января 2020 года, помимо "Немана" и "Донбасса", спорят "Краковия" (Краков, Польша) и "Бейбарыс" (Атырау, Казахстан). С чемпионами Казахстана белорусы сыграют 16 ноября в 16.00, а с серебряными медалистами чемпионата Польши померяются силами 17 ноября в 17.00.-0-