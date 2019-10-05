Хоккеисты "Немана" победили "Юность" и вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана", победив минскую "Юность"- 2:1, впервые за семь встреч между ними в этом году вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Гродно получился очень упорным. У обеих дружин было достаточно моментов, чтобы огорчить своих конкурентов, но счет был открыт лишь на исходе первого периода. Недавно пополнивший состав Немана финн Валттери Хиетанен мастерски использовал большинство.

Вторая шайба Немана была заброшена в равных составах едва ли не сразу после перерыва. Артем Кислый нанес минчанам еще один болезненный удар. Игроков Юности, которые не блещут результативностью, в последних матчах чемпионата хватило лишь на шайбу престижа. На 49 минуте Станислав Лопачук подарил своим одноклубникам надежду на спасение, однако перевести матч в овертайм у подопечных Александра Макрицкого не получилось.

"Динамо-Молодечно" проиграло "Металлургу-Жлобин" – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Волки сыграли с зубрами с позиции силы, первыми открыв счет в поединке. Результативным стало подставление в исполнении Евгения Соломонова.

Вячеслав Грецкий сравнял счет, когда у динамовцев на площадке было на двух игроков больше, но "Металлург" не сдавался.

Захар Полищук вывел "волков" вперед. Павел Боярчук мог сравнять счет, но не реализовал штрафной бросок. Будь он точен, наверняка события в матче могли пойти по другому сценарию. Но история не терпит сослагательного наклонения. Алексей Михнов удвоил преимущество жлобинцев, когда они играли в большинстве.

Дмитрий Амброжейчик вновь подарил динамовцам надежду на спасение, но финальный штурм гостей ситуацию не изменил.

Поражением со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) завершился визит в Гомель к одноименному клубу для солигорского "Шахтера". Команды обменялись шайбами во втором периоде, а в решающей трети матча "рыси" смогли дважды огорчить гостей. Сначала отличился Павел Воронов, а точку поставил Илья Серегин, наказав "Шахтер" шайбой в пустые ворота после снятия вратаря.

В поединке хоккеистов "Лиды" и "Могилева" "рыцари" смогли укротить "львов", сполна рассчитавшись за поражение на старте турнира – 6:1 (3:0, 3:0, 0:1).

Фактически все было закончено для гостей уже после первого периода, когда за 13 минут боевитые подопечные Павла Микульчика смогли трижды отпраздновать взятие ворот. Илья Бобко, Игорь Спешилов и Игорь Козячий по разу огорчили вратаря гостей. Тренерский штаб "львов" поменял Виталия Белинского на Артема Сергеева, но и тот не остался "сухим" во втором периоде. Гол Егора Егорова лишь подсластил могилевчанам горькую пилюлю поражения.

Турнирное положение команд:

1. Неман – 14 игр/28 очков.

2. Динамо-Молодечно – 14/26.

3. Шахтер-Солигорск – 14/23.

4. Юность-Минск – 12/23.

5. Гомель – 13/19.

6. Могилев – 12/15.

7. Лида – 14/14.

8. Металлург-Жлобин – 13/11.-0-