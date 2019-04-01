Хоккеисты "Немана" победили "Шахтер" и сыграют в финале чемпионата Беларуси с "Юностью"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси, выиграв в затяжной полуфинальной серии у солигорского "Шахтера" - 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно в решающем поединке серии до четырех побед хозяева взяли верх со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Подопечные Сергея Пушкова открыли счет в начале 13-й минуты после дальнего броска защитника Никиты Крыскина. Вскоре после начала второго периода форвард Сергей Смуров удвоил преимущество действующих чемпионов страны, а за полторы минуты до второго перерыва Сергей Малявко довел счет до 3:0. В заключительной трети матча гости много атаковали, но так ни разу и не смогли поразить ворота Виталия Труса.

Первым финалистом 27-го национального первенства ранее стала минская "Юность", победившая в своей полуфинальной серии "Динамо-Молодечно" (4:0).

Хоккеисты "Немана" и "Юности" в третий раз подряд встретятся в серии за чемпионский титул, причем в двух предыдущих финалах успех был на стороне гродненской дружины. В прошлые годы "Неман" и "Юность" по семь раз становились чемпионами Беларуси - больше, чем все остальные клубы.

Первый матч нынешней "золотой" серии до четырех побед состоится 3 апреля в Минске.

В борьбе за бронзу встретятся неудачники полуфиналов "Динамо-Молодечно" и "Шахтер".-0-