Хоккеисты "Немана" победили "Шахтер" в четвертом матче плей-офф экстралиги

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли в гостях "Шахтер" в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в четвертом матче плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Солигорске выдался упорным. Гости открыли счет усилиями Михаила Хоромандо на 14-й минуте первого периода. Далее "горняки" имели несколько выгодных моментов, чтобы отыграться, но смогли это сделать только под занавес третьего периода. Автором гола у "Шахтера" стал Роман Горбунов - 1:1.

В овертайме точным броском отметился Никита Ремезов - 2:1.

Ранее в текущей полуфинальной серии в Гродно две победы одержал "Шахтер", а в Солигорске дважды был сильнее соперников "Неман". Счет в серии до четырех побед - 2:2. Пятый матч состоится 28 марта в Гродно.-0-