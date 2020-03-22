22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" победили "Шахтер" в матче полуфинальной серии Кубка Президента. Игра завершилась в овертайме – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался для многократных чемпионов Беларуси с целой чреды удалений. Это привело к тому, что с 6-й минуты встречи гродненцы, у которых на площадке было на два игрока меньше, оказались в положении отыгрывающихся. Роман Крикуненко после передач Сергея Боголейши и Андрея Феклистова вывел "Шахтер" вперед. Чтобы отыграться, команде из Гродно понадобилось чуть менее пяти минут. "Неман" включил высокий прессинг и все чаще создавал опасность у ворот хозяев площадки. В итоге, Александр Малявко метким броском заставил капитулировать голкипера "горняков" Максима Малютина.

В дальнейшем обе команды имели массу возможностей для того, чтобы изменить ход матча в свою сторону. Тренеры постоянно меняли тактические рисунки игры своих подопечных, старались влиять на течение матча заменами. Однако тщетно. Судьба встречи решилась в овертайме. На 19-й минуте дополнительного времени, играя в большинстве игроки "Немана" вывели на бросок финна Тимо Хильтунена, который не промахнулся, принеся своей команде третью победу в полуфинальной серии Кубка Президента. Решающая, 7-я встреча пройдет 24 марта в Гродно. Матч начнется в 19.30.

Напомним, что первым финалистом Кубка Президента стала минская "Юность", в серии из пяти встреч переигравшая "Динамо-Молодечно" (4:1). Решающая стадия розыгрыша почетного трофея, который вручается чемпионам Беларуси, стартует 26 марта и продлится также до четырех викторий одного из клубов.-0-