Хоккеисты "Немана" повторно обыграли "Могилев", "Юность" уступила "Локомотиву" в серии плей-офф Кубка Президента

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" выиграли второй матч кряду в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Президента-2020. На сей раз "Могилев" был обыгран со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противоборство двух команд с разных концов Беларуси получилось на сей раз весьма упорным. Решающим оказалось взятие ворот могилевчан на второй минуте. Отличился Никита Ремезов.

Отметим, что впервые с 30 января в воротах гродненцев играл голкипер Виталий Трус, получивший травму в матче с "Юностью". Воспитанник новополоцкого хоккея также внес весомый вклад в успех "Немана", оформив шатаут.

Что касается других четвертьфинальных матчей плей-офф Кубка Президента, то тут не обошлось без сенсаций. Действующие чемпионы Беларуси, столичная "Юность", выигрывая после первого периода, не смогла удержать преимущество во встрече с "Локомотивом" из Орши - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

На шайбу Всеволода Кашкара "железнодорожники" ответили двумя точными выстрелами Артура Абметки и Андрея Филичкина. Счет в серии стал ничейным - 1:1.

Усиленное многочисленным десантом из стана белорусского полпреда в КХЛ "Динамо-Молодечно" в овертайме уступило "Гомелю" после шайбы Игоря Ревенко - 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Счет в серии сравнялся - 1:1.

Солигорский "Шахтер" долгое время проигрывал, однако в итоге подопечные Юрия Файкова все же вырвали победу у жлобинского "Металлурга" в овертайме - 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В дополнительное время отличился Данила Карабань. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу "горняков".

Оставшиеся матчи 1/4 финала Кубка Президента пройдут 2 и 3 марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам "гладкого" чемпионата имеют "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что при необходимости пятую и седьмую встречи эти команды проведут на домашних аренах.-0-

Фото Леонида Щеглова и Сергея Шелега