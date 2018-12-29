Хоккеисты "Немана" проиграли жлобинскому "Металлургу" в экстралиге

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" проиграли в гостях жлобинскому "Металлургу" в чемпионате Беларуси в экстралиге со счетом 2:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны пропустили первыми на 13-й минуте игры. Автором гола у жлобинцев стал Артур Абметка. Во втором периоде "сталевары", которых недавно возглавил Сергей Тертышный, развили свой успех. Комбинацию партнеров точным броском завершил Сергей Копылец. "Неман" сумел перехватить инициативу и сравнять счет. Заброшенные шайбы в активе Никиты Крыскина и Сергея Смурова. Однако гродненцы перед перерывом, действуя в большинстве, пропустили острую контратаку "Металлурга". Окончательный счет во встрече установил Кирилл Никулин - 3:2.

Хоккеисты "Гомеля" с минимальным счетом 0:1 уступили "Лиде". Единственную шайбу в матче забросил Максим Слыш. Молодечненское "Динамо" после успеха в предыдущем туре в матче с "Юностью" продолжило победную серию в Солигорске, где после двух периодов подопечные Юрия Файкова уступали 1:2, но шайбы Андрея Гостева и Павла Печура позволили гостям заработать очередные очки.

Турнирное положение: "Юность" - 89 (36), "Шахтер" - 75 (37), "Неман" - 73 (35), "Динамо-Молодечно" - 65 (38), "Гомель" - 51 (36), "Лида" - 34 (36), "Металлург-Жлобин" - 33 (35), Беларусь U-20 - 12 (35).

Следующие матчи в экстралиге дивизиона А состоятся 4 и 5 января.-0-